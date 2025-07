Douglas Luiz Juventus Paganini taglia le gambe al brasiliano | Quello che ha fatto non si vedeva nella vecchia Juve Poi fa quell’annuncio di mercato | Quel club è in vantaggio per prenderlo

Douglas Luiz Juventus, Paganini allo scoperto sul futuro del centrocampista brasiliano: tutte le dichiarazioni sul bianconero. Il giornalista Paolo Paganini ha svelato sul proprio profilo X il possibile futuro di Douglas Luiz. In tal senso, il giornalista ha asserito che sul giocatore della Juve è molto forte l’ Everton, come si può intuire attraverso le seguenti parole espresse sul classe 1998. PAROLE – « Certe situazioni non si vedevano nella vecchia Juve. Questo sembra qualcosa che capita solo nelle serie minori. Stiamo parlando di un professionista pagato molto che deve presentarsi al raduno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

