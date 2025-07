Douglas Luiz Juve il centrocampista spinge per tornare in Premier League | rottura totale con i bianconeri L’agente è in Italia e… Cosa succede adesso

Douglas Luiz Juve, il centrocampista spinge per tornare in Premier League: gli aggiornamenti sul futuro del brasiliano. Douglas Luiz, centrocampista brasiliano della Juventus, √® ormai deciso a lasciare il club bianconero. La rottura del suo rapporto con la Juve √® ormai evidente e, come riportato da Fabrizio Romano, il calciatore ha espresso la sua intenzione di tornare in Premier League durante questa finestra di mercato. Il centrocampista, che √® arrivato a Torino nell‚Äôestate del 2024 dal Aston Villa per una cifra vicina ai 50 milioni di euro, non √® riuscito ad adattarsi completamente alla squadra bianconera, alternando momenti di buona prestazione a periodi di difficolt√†. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com ¬© Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve, il centrocampista spinge per tornare in Premier League: rottura totale con i bianconeri. L‚Äôagente √® in Italia e‚Ķ Cosa succede adesso

Juve, Thuram è la certezza di Tudor: costato meno di Koopmeiners e Douglas Luiz, i suoi numeri alla Vidal - Juve, Khephren Thuram trascina il centrocampo bianconero: i suoi numeri sono secondi solo a Vidal della prima stagione, Koop e Douglas Luiz superati Khephren Thuram si sta rivelando una delle poche, solide certezze nella travagliata stagione della Juve.

Il rapporto tra Douglas Luiz e la Juventus diventa sempre più incrinato Il centrocampista brasiliano non si è infatti presentato alla ripresa degli allenamenti di questa mattina Il club bianconero è pronto a prendere provvedimenti con una multa: l'assenza no

