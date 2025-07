Douglas Luiz Juve è rottura | ora sarà addio la decisione di Comolli sul suo futuro dove potrebbe trasferirsi e quanto sperano di incassare i bianconeri

Douglas Luiz Juve: è sempre più incrinato il rapporto tra il centrocampista brasiliano e i bianconeri. Dove può trasferirsi e quanto chiedono. Aria di separazione in casa Juve. La notizia, riportata dalla Gazzetta dello Sport, segna un punto di non ritorno nella già complicata relazione tra il club e Douglas Luiz, il centrocampista brasiliano arrivato a Torino con grandi aspettative. L'assenza ingiustificata del giocatore al primo giorno del ritiro estivo ha fatto scattare l'allarme e ha convinto la dirigenza della Vecchia Signora a prendere provvedimenti. È ormai quasi certa una multa per il calciatore, un segnale inequivocabile di una rottura che appare insanabile.

Juve, Thuram è la certezza di Tudor: costato meno di Koopmeiners e Douglas Luiz, i suoi numeri alla Vidal - Juve, Khephren Thuram trascina il centrocampo bianconero: i suoi numeri sono secondi solo a Vidal della prima stagione, Koop e Douglas Luiz superati Khephren Thuram si sta rivelando una delle poche, solide certezze nella travagliata stagione della Juve.

Douglas Luiz via dalla Juve: tanti estimatori per il centrocampista brasiliano, ecco la possibile destinazione. Rivelazione - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz via dalla Juve: la possibile destinazione per il centrocampista in caso di addio immediato.

Calciomercato Juve LIVE: Savona nel mirino del City, Douglas Luiz può tornare in Premier League - di Redazione JuventusNews24 Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Douglas Luiz resta in Serie A: lo scambio convince la Juve - Il futuro di Douglas Luiz è lontano dalla Juventus, ma potrebbe restare in Serie A. Lo riporta calcionow.it

Quando scade il contratto di Douglas Luiz con la Juventus? - Douglas Luiz è stato uno dei grandi acquisti della Juventus nel mercato estivo, arrivato a fine giugno dall`Aston Villa per circa 50 milioni di euro, con Iling Junior. Riporta ilbianconero.com