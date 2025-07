Douglas Luiz Inter La Stampa | il suo entourage ha incontrato i nerazzurri ma la decisione da parte di Marotta & Co è stata presa sul brasiliano La ricostruzione di quanto successo

Douglas Luiz Inter: secondo La Stampa, l’entourage del brasiliano ha incontrato i nerazzurri ma la decisione è stata presa. Il futuro di Douglas Luiz è sempre piĂą lontano da Torino, ma la sua prossima destinazione è un rebus che si infittisce di giorno in giorno. Come riportato da La Stampa, il centrocampista brasiliano è al centro di un vortice di mercato che coinvolge la Premier League e, a sorpresa, anche l’Inter. Nelle scorse ore, infatti, il suo entourage ha incontrato la dirigenza nerazzurra. Vertice a sorpresa: l’agente di Douglas Luiz incontra l’Inter. L’incontro, tenutosi a Milano, ufficialmente verteva su alcuni giovani talenti brasiliani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz Inter (La Stampa): il suo entourage ha incontrato i nerazzurri, ma la decisione da parte di Marotta & Co. è stata presa sul brasiliano. La ricostruzione di quanto successo

Juve, Thuram è la certezza di Tudor: costato meno di Koopmeiners e Douglas Luiz, i suoi numeri alla Vidal - Juve, Khephren Thuram trascina il centrocampo bianconero: i suoi numeri sono secondi solo a Vidal della prima stagione, Koop e Douglas Luiz superati Khephren Thuram si sta rivelando una delle poche, solide certezze nella travagliata stagione della Juve.

Tuttosport – Douglas Luiz sui social, nostalgia Premier. Poi il post: “Amo la Juventus” - 2025-05-11 22:56:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: Douglas Luiz, la diretta.

Douglas Luiz raccontato da Adriano Bacconi: «La delusione è alta, ha anche pagato una mancanza di umiltà ! Ecco cosa non ha funzionato qui alla Juventus» – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz è stato raccontato così da Adriano Bacconi. Le dichiarazioni in Tribuna Juve sul centrocampista bianconero e sulla stagione – VIDEO.

Juve, tutto in otto giorni. Motta farà turnover, Douglas Luiz spera; CorSera – Douglas Luiz contro la Juve, un caso da 50 milioni. Il brasiliano sarà multato; Motta: Cambiaso recupera per l'Inter.

Juventus, lo schiaffo Douglas Luiz diventa un intrigo internazionale: le voci su Inter e United. Il pugno di ferro di Comolli - Calciomercato Juventus, lo schiaffo di Douglas si trasforma in un intrigo internazionale che coinvolge anche l'Inter e il Manchester United: Comolli sceglie la linea dura ... Da sport.virgilio.it

