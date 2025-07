Doppio concerto in Piazza della Signoria | dal folk musicale coreano ai valzer viennesi

Domenica 27 luglio 2025, alle ore 21.00, La Loggia dei Lanzi sarĂ il palcoscenico della formazione giovanile musicale proveniente dalla Corea del Sud, la Brillante Youth Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Yang Kisung.Oltre trenta musicisti che apriranno la loro performane fiorentina con. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: musicale - doppio - concerto - piazza

Doppio appuntamento musicale con l’Orchestra di Fiati “G. Rossini” - Un fine settimana all’insegna della musica quello dal 23 al 25 maggio che vedrà protagonista l’Orchestra di Fiati “G.

Chopin&Beethoven: al Teatro Massimo Bellini un doppio omaggio all'immortale genio musicale - Ascoltare in magnifica sequenza l’iconico Primo concerto per pianoforte e orchestra di Chopin e la Sinfonia più celebre della storia, la Quinta di Beethoven.

Conservatorio "Vecchi-Tonelli" in festa: doppio evento musicale aperto a tutti per celebrare l'estate - Con l’arrivo dell’estate, il Conservatorio "Vecchi-Tonelli" di Modena e Carpi celebra la bella stagione con un doppio evento musicale aperto a tutta la cittadinanza, in programma sabato 7 giugno.

Doppio appuntamento per venerdì 25 luglio. Dopo la spettacolare anteprima sul lungolago, l’Estate Musicale del Garda 2025 entra finalmente nel vivo con il primo concerto previsto in Piazza Duomo a Salò per venerdì 25 luglio 2025 alle ore 21.30. Si parte co Vai su Facebook

Dromos - Sophye Soliveau in concerto a Oristano: doppio appuntamento con l'arpista e cantante francese; Doppio concerto in Piazza della Signoria: dal folk musicale coreano ai valzer viennesi; Melodie tra musical e chanson: il (doppio) concerto con Federico Mondelci in Sicilia.

Il tip tap incontra l'Orchestra Sinfonica Siciliana: il concerto in piazza a Palermo - In Sicilia un doppio concerto pensato per stupire e travolgere il pubblico con un mix inedito di musica sinfonica e danza. Secondo balarm.it

Radio Italia Live – Il Concerto 2025 è stato seguito da 14,6 milioni di italiani - L'evento, andato in scena in Piazza Duomo a Milano e al Foro Italico di Palermo, ha coinvolto un pubblico sempre più ampio e giovane ... Si legge su radioitalia.it