doppio caravaggio a napoli

L’Ecce Homo di Caravaggio, dipinto a Napoli quattro secoli fa e riscoperto nel 2021 a Madrid, è l’ospite speciale del Museo di Capodimonte, in dialogo con il capolavoro La Flagellazione di Cristo: è la mostra “Capodimonte doppio Caravaggio“, aperta da ieri fino al 2 novembre. Entrambe le opere furono realizzate nei soggiorni napoletani del Merisi (16061607 e 1609) e sono ora esposte nella sala 62 in un confronto di grande suggestione che pone accanto la celebre pala d’altare della chiesa di San Domenico (di proprietà del Fondo Edifici di Culto in consegna al museo dal 1972) e il dipinto perduto, appartenuto a un viceré di Napoli, Garcia Avellaneda y Haro, alla metà del Seicento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

