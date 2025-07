Doppietta Kean | la Fiorentina batte 2-0 la Carrarese nella terza amichevole stagionale

La Fiorentina prosegue la sua marcia di avvicinamento alla nuova stagione superando per 2-0 la Carrarese nella terza amichevole estiva. Dopo i test contro la Primavera di Galloppa e il Grosseto, il match contro una squadra più strutturata come la Carrarese rappresentava un primo banco di prova. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Edin Dzeko va alla Fiorentina, in Italia Yamal sarebbe finito in prestito alla Carrarese a farsi le ossa - Edin Dzeko va alla Fiorentina Manca solo l’ufficialità , ma ormai l’affare è cosa fatta: Edin Dzeko tornerà a giocare nel campionato italiano.

Carrarese La nuova stagione inizia col botto. Amichevole di lusso contro la Fiorentina - Inizia a prendere forma il programma delle amichevoli estive della Carrarese e lo fa "col botto". Gli azzurri avranno, infatti, una vetrina di lusso venerdì 25 luglio allo stadio Curva Fiesole del Viola Park dove saranno ospiti nientemeno che della Fiorentina.

Carrarese Doppia amichevole di lusso. Dopo la Fiorentina è la volta del Lecce - Oltre alla Fiorentina anche il Lecce. Si arricchisce il programma di amichevoli estive della Carrarese che si misurerà non con una ma con due formazioni di Serie A.

Questo l’11 scelto da Pioli per la terza amichevole estiva contro la Carrarese Vi piace? #Fiorentina #FiorentinaCarrarese #Carrarese #ViolaPark #ForzaViola Vai su X

Dove vedere Fiorentina-Carrarese oggi in tv: alle 20 la nuova amichevole viola - stagione per la Fiorentina di Stefano Pioli: la squadra viola sfida la Carrarese. Lo riporta goal.com

Kean protagonista in amichevole: doppietta alla Carrarese! – VIDEO - Una Fiorentina già in palla e al terzo successo in amichevole. Da generationsport.it