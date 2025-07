Doppia aggressione con rapina in treno ci sono feriti | due arresti

Hanno rapinato due persone aggredendole con violenza - colpendo un giovanissimo al volto e rompendo le costole a un 65enne - i due uomini di origine maghrebina che sono stati arrestati giovedì sera dai carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure e della stazione di Pieve Ligure.La. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Inchiesta "Doppia curva", Beretta parla ancora e altri sette sono arrestati anche in Calabria: i nomi - Un nuovo e importante capitolo si apre nell’ambito dell’inchiesta "Doppia Curva" della Direzione distrettuale antimafia di Milano, che ha portato all’esecuzione di sette misure cautelari per reati gravissimi come usura, estorsione, rapina ed emissione di fatture false, alcuni dei quali aggravati.

Terremoto nel calcio italiano, ci sono altri sette arresti per il caso Doppia Curva: anche un nome pesante - Sette nuovi arresti tra custodie cautelari in carcere e domiciliari sono stati eseguiti dalla polizia e dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’inchiesta Doppia Curva, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano.

FIRENZE, POSSESSO DI DROGA E UN’AGGRESSIONE CON RAPINA: DUE ARRESTI Due episodi diversi, doppia operazione da parte dei carabinieri di Firenze. Vai su Facebook

Doppia rapina sui treni, un medico 65enne in ospedale con le costole rotte: due arresti - Due uomini sono stati fermati con l’accusa di avere compiuto due rapine su altrettanti treni all'altezza delle stazioni di Zoagli e Bogliasco ... Si legge su msn.com

Rapine e aggressioni con spray e machete, sgominata baby gang - In mattinata la polizia di Ravenna ha dato esecuzione a nove misure di custodia cautelare in ... Lo riporta ansa.it