Dopo lo strappo in Giunta arriva la nomina dei nuovi assessori nella Città Bianca

OSTUNI - Torna la piena operatività nell'amministrazione comunale di Ostuni, dopo il ritiro delle deleghe ai tre ex esponenti della Giunta appartenenti al Partito Socialista Italiano. Il sindaco Angelo Pomes ha nominato oggi (25 luglio) due nuovi assessori, completando così la squadra di governo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: giunta - assessori - strappo - arriva

La giunta dello Ianeselli bis: ecco chi sono assessori e assessore - A una settimana dal voto, la nuova Giunta comunale è già operativa insieme al riconfermato sindaco Franco Ianeselli.

La giunta dello Ianeselli bis: ecco chi sono assessori e assessore - A una settimana dal voto, la nuova Giunta comunale è già operativa insieme al riconfermato sindaco Franco Ianeselli.

La giunta dello Ianeselli bis: ecco chi sono assessori e assessore - A una settimana dal voto, la nuova Giunta comunale è già operativa insieme al riconfermato sindaco Franco Ianeselli.

Accordo fatto, pace raggiunta. Schlein - De Luca, c’è l’intesa sulle regionali. Nessuno strappo, in Campania, nel centrosinistra, si andrà tutti insieme. Il governatore uscente incassa la sua rivincita e porta a casa il risultato. Già l’ex premier Conte gli aveva teso Vai su Facebook

Terracina, dopo la crisi il rimpasto è dietro l'angolo Dopo lo strappo di Forza Italia il sindaco potrebbe azzerare la giunta e cambiare la sua squadra di governo. Tra gli azzurri l’assessore Isolani si dimette e Di Girolamo resta in maggioranza… Vai su X

Dopo lo strappo in Giunta, arriva la nomina dei nuovi assessori nella Città Bianca; Lo strappo in giunta. Accordo col Ceparana. L’assessore vota contro; Lo strappo in giunta. Accordo col Ceparana. L’assessore vota contro.

Lo strappo in giunta. Accordo col Ceparana. L’assessore vota contro - Nel mirino l’intesa con la società calcistica sul pagamento dei canoni pregressi. Secondo msn.com

Siracusa, rimpasto in Giunta: ecco i nomi dei nuovi assessori. Gibilisco capo di gabinetto - Rimpasto nella giunta di Siracusa: ecco i nomi dei nuovi assessori e la nomina di Gibilisco a capo di gabinetto. Segnala siracusanews.it