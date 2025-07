Dopo le proteste Zelensky fa marcia indietro | il nuovo disegno di legge ridà indipendenza all’anticorruzione

Dopo le proteste in piazza in diverse cittĂ dell’ Ucraina, il 24 luglio il presidente Volodymyr Zelensky ha fatto fatto marcia indietro e ha presentato un nuovo disegno di legge orientato a ripristinare l’ indipendenza delle agenzie anticorruzione del Paese. Solo due giorni prima, il parlamento aveva approvato e il presidente aveva firmato una controversa legge che di fatto ha privato l’ Ufficio nazionale anticorruzione (Nabu) e della Procura specializzata anticorruzione (Sapo) della propria autonomia. Da subito, la popolazione ucraina è scesa in piazza in quelle che sono state le prime grandi proteste contro il governo dall’inizio dell’ invasione russa nel 2022. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dopo le proteste, Zelensky fa marcia indietro: il nuovo disegno di legge ridĂ indipendenza all’anticorruzione

Proteste in Ucraina: «Zelensky ha tradito la democrazia» - Ciò che non era riuscito a Vladimir Putin, a Donald Trump e ai detrattori europei dell’Ucraina, Orbán in testa, è riuscito a Volodymyr Zelensky.

Lotta alla corruzione. Pressing di Ue e G7 e proteste in piazza. Dietrofront Zelensky - Per la prima volta in tre anni e mezzo di sostegno pressoché incondizionato a Kiev e al suo presidente, Ursula Von der Leyen ieri ha alzato il telefono per chiedere a Zelensky «spiegazioni»: sul «rispetto dello stato di diritto, sulla lotta alla corruzione nel Paese, due principi fondamentali dell’Ue».

“Corruzione, abuso di potere, impunità ”, proteste contro Zelensky in varie città - ''la corruzione, l'abuso di potere, la menzogna, la mancanza di trasparenza, il nepotismo, l'impunità , gli attacchi alla democrazia e alla libertà di parola''

Dopo le proteste in Ucraina e all'estero Zelensky ha fatto marcia indietro sul disegno di legge che mina l'indipendenza delle agenzie anticorruzione presentando un nuovo provvedimento che annulla le modifiche Vai su X

Leggiamo in questi giorni che l'Ucraina si è ritirata dalla convenzione di Ottawa che prevede il divieto di impiego di mine antiuomo. Dunque il guitto di Kiev, l'attore Nato Zelensky, prodotto in vitro di Washington se non di Hollywood, torna alla possibilità dell'im Vai su Facebook

Dopo le proteste, Zelensky fa marcia indietro: il nuovo disegno di legge ridà indipendenza…; Il potere delle piazze Zelensky ha presentato una legge che ripristina l’indipendenza delle agenzie anticorruzione; Se la corruzione in Ucraina diventa l’alibi per rimuovere Zelensky.

Kiev e le agenzie anticorruzione: marcia indietro di Zelensky. Da Bruxelles giudizi negativi - La manovra per ridurre l’indipendenza delle agenzie anticorruzione non è piaciuta a molti. Segnala informazione.it

