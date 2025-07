Dopo la Francia 221 parlamentari britannici chiedono a Starmer di riconoscere la Palestina Ecco quali Paesi lo hanno già fatto

Come annunciato da Macron, la Francia sarĂ il primo Paese del G7 a riconoscere lo Stato di Palestina. Una mossa che – tra le proteste di Netanyahu le critiche di Trump – riaccende il dibattito in tutta Europa. Mentre Gaza è sempre piĂą oppressa dai bombardamenti israeliani e in piena carestia, anche in Italia cresce la pressione dei partiti di opposizione sul governo per schierarsi a favore del riconoscimento dello Stato palestinese, ma l’esecutivo di Giorgia Meloni rimane fermo sulle sue posizioni. Anche dall’altra parte della Manica si muove qualcosa: una lettera congiunta, firmata da 221 parlamentari britannici provenienti nove partiti di diversi schieramenti, chiede al governo del Regno Unito di seguire l’esempio Francese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dopo la Francia 221 parlamentari britannici chiedono a Starmer di riconoscere la Palestina. Ecco quali Paesi lo hanno giĂ fatto

Alta tensione Francia-Israele: «Macron vuole riconoscere la Palestina? Noi espandiamo lo Stato ebraico in Cisgiordania» - Ancora forti tensioni tra Francia e Israele. Quest’ultimo, infatti, ha accusato Emmanuel Macron di aver intrapreso una « crociata contro lo Stato ebraico ».

Macron: “Riconoscere lo Stato palestinese è un dovere morale”. Rabbia Israele contro la Francia - Toni durissimi da parte di Israele contro il presidente francese Emmanuel Macron, accusato di aver avviato una vera e propria “ crociata contro lo Stato ebraico “.

Match Francia-Israele, Macron: “Riconoscere la Palestina è un dovere morale”. Tel Aviv: “La sua festa è il 7 ottobre” - Francia e Israele sfiorano l’incidente diplomatico. Emmanuel Macron, in occasione del forum di difesa Shangri-La Dialogue di Singapore, in un rincorsa solitaria, ha ribadito la necessità per l’Europa di “indurire la posizione collettiva” contro lo Stato ebraico, se – ha detto- “non ci sarà una risposta commisurata alla situazione umanitaria che verrà affrontata nelle prossime ore e giorni”.

