Dopo il successo sull’Al-Ahli Como show ma ora Fabregas vuole un centrale

La vittoria per 3-1 sull’Al-Ahli, campione d’Asia, sancisce la grande crescita del Como, atteso domenica alla finale della Como Cup. Le reti di Cutrone, Azon e un autorete di Demiral hanno caratterizzato due giorni fa una spettacolare partita, dopo che il Como era passato in svantaggio. Fabregas (nella foto) ha provato diverse soluzioni offensive, cambiando spesso modulo, ed inserendo alcuni nuovi acquisti non ancora visti all’opera. Si è vissuto un grande momento di calcio, quando nel secondo tempo Nico Paz è entrato in campo e ha potuto giocare insieme a Martin Baturina, posizionati alle spalle di Addai, Douvikas e Azon. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dopo il successo sull’Al-Ahli. Como show, ma ora Fabregas vuole un centrale

