Dopo Breaking Bad e Better Call Saul Vince Gilligan presenta la nuova serie Pluribus | ecco il primo teaser

Apple TV+ ha annunciato la nuova serie la nuova serie Pluribus, una dramedy in 10 episodi con protagonista la persona più infelice del mondo: il suo creatore è Vince Gilligan, creatore del cult Breaking Bad Vince Gilligan e Apple TV+ hanno finalmente svelato il titolo della prossima serie tv del creatore di Breaking Bad: si chiamerà Pluribus. Dopo un giallo (nel vero senso della parola) durato circa 24 ore, alimentato un'immagine enigmatica (una piastra di Petri su sfondo giallo si cui qualcuno sta disegnando una faccina sorridente), la piattaforma streaming ha finalmente svelato il primo teaser del nuovo progetto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dopo Breaking Bad e Better Call Saul, Vince Gilligan presenta la nuova serie Pluribus: ecco il primo teaser

The Iris Affair, su Sky una nuova serie thriller dal regista di Breaking Bad (girata interamente in Italia) - Sta per arrivare su Sky The Iris Affair, un nuovo thriller d'azione con protagonisti Niamh Algar e Tom Hollander girato interamente in Italia.

Serie del 2020 da riscoprire: la breaking bad italiana che sorprende - Una serie italiana sottovalutata con grande potenziale internazionale. Nel panorama delle produzioni seriali italiane, spesso si tende a privilegiare le grandi serie di origine estera, lasciando in secondo piano alcune opere nazionali che meritano maggiore attenzione.

Flipped: la nuova serie di netflix che rivoluziona breaking bad - La serie televisiva Ozark rappresenta una delle principali produzioni Netflix, spesso considerata come una risposta moderna e più oscura a Breaking Bad.

Oltre Breaking Bad, il ritorno di Vince Gilligan e Rhea Seehorn - L’autore di uno dei serial più belli di sempre e la protagonista del suo spin- Da ilsecoloxix.it

Pluribus, le prime immagini della serie di Vince Gilligan con Rhea Seehorn - Apple TV+ ha pubblicato oggi le prime immagini di Pluribus, l’attesissima nuova serie firmata da Vince Gilligan, creatore di Breaking Bad e co- ciakmagazine.it scrive