’Effetto Venezia’ è ormai alle porte, dal 30 luglio al 3 agosto lo speciale festival diffuso animerĂ uno dei quartieri piĂą caratteristici della cittĂ di Livorno, ovvero la Venezia. Teatro, musica, arte, dibattiti e bancarelle di ogni sorta sono solo alcune delle forme di intrattenimento di cui i visitatori potranno godere gratuitamente e senza la necessitĂ di dover prenotare e riservare un posto. Quella di quest’anno rappresenta poi un’edizione molto speciale per quella che potremmo definire una delle rassegne piĂą longeve d’Italia, se non addirittura d’Europa, quest’anno infatti ’Effetto Venezia’ spegnerĂ la bellezza di 40 candeline e per celebrare questa occasione unica è stato realizzato un docufilm che ripercorre le passate edizioni, in particolar modo il primo ventennio dal 1985 ai primi 2000: il film, intitolato ’Un sogno di acqua e di fuoco’, è stato realizzato da Marco Bruciati e verrĂ proiettato in varie aree del quartiere durante il festival. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Donne protagoniste a 'Effetto Venezia'. La rassegna spegne 40 candeline