Donnarumma, il Psg vuole ridurgli lo stipendio del 66%. Trattative eterne, scrive L’Equipe, la rottura è possibile Donnarumma, trattativa eterna. Scrive così L’Equipe. Il quotidiano francese fa l’ennesimo punto sull’affaire Donnarumma che da un anno sta trattando il suo rinnovo col Psg. Il portiere azzurro ha ancora un anno di contratto. A questo punto è ovviamente da contemplare la rottura, soprattutto alla luce dell’offerta economica del club quattrino. Anche per loro sono finite le vacche grasse, vogliono ridurgli l’ingaggio del 66%. L’Equipe comincia così: «Non c’è nulla da aggiungere in questa fase». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Donnarumma, anche il Psg è in austerity: vuole ridurgli lo stipendio del 66%. Per L’Equipe potrebbe andar via

Donnarumma, anche il Psg è in austerity: vuole ridurgli lo stipendio del 66%. Per L'Equipe potrebbe andar via.

