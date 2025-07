Donna investita in retro in via Gavazzeni | resta in gravi condizioni - Video

L’INCIDENTE. Ricoverata al Papa Giovanni la 63enne investita sulle strisce pedonali. La testimonianza del Carabiniere scelto Fabio Piras che ha prestato con la sua pattuglia i primi soccorsi: «Mi sono focalizzato su ciò che stava succedendo». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Donna investita in retro in via Gavazzeni: resta in gravi condizioni - Video

Firenze: donna investita in via Circondaria da scooter che finisce contro un semaforo. Ferito anche il conducente - Incidente stradale ieri sera, 1 maggio 2025, in via Circondaria. Intorno alle 21, all’incrocio con viale Corsica, uno scooter ha investito una donna L'articolo Firenze: donna investita in via Circondaria da scooter che finisce contro un semaforo.

Incidente nel parcheggio del supermercato, donna investita da un'auto in manovra - Incidente stradale a Gignese. É successo nel parcheggio del supermercato, dove per cause ancora da chiarire una donna di circa 70 anni è stata investita da un'auto in manovra.

Venezia, donna di 48 anni investita e uccisa sulle strisce pedonali a 100 metri da casa - La donna stava attraversando la strada, di fronte al bar "Da Mauro" di Quarto D'Altino, quando è stata falciata da una Bmw X1 guidata da un 50enne del posto.

Bergamo, donna di 63 anni travolta da un’auto in retromarcia: è in gravi condizioni - È successo in via Gavazzeni, che è stata chiusa al traffico per consentire le manovre di rianimazione e i rilievi del caso. Si legge su msn.com