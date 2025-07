Domicella piange Luigi | il sindaco Corbisiero commosso Un’anima fragile che meritava più amore

Domicella è sotto shock. Luigi, il 34enne che solo ieri era stato rianimato grazie al coraggio dei cittadini e del sindaco Antonio Corbisiero, non ce l’ha fatta. Dopo aver firmato le dimissioni dall’ospedale contro il parere dei medici, il giovane è stato trovato senza vita questa mattina nella. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

