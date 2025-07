Domenica incontro Trump-von der Leyen | verso l' intesa sui dazi

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, volerĂ in Scozia domenica dove incontrerĂ il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. SarĂ il primo bilaterale ufficiale. Parleranno, ovviamente, di rapporti commerciali e molti si aspettano che sigleranno un accordo che stabilisce un dazio base per i prodotti europei al 15%. PiĂą dettagli settoriali che finora non sono stati nettamente. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Domenica incontro Trump-von der Leyen: verso l'intesa sui dazi

Whiskey, Big Tech e carte di credito: le armi dell’Ue per rispondere ai dazi di Trump. Domenica riunione d’emergenza a Bruxelles - Allarme rosso. Dopo mesi di contatti formali e informali, a livello di leader e di tecnici, senza contare la lunga serie di viaggi negli Usa del Commissario Maros Sefcovic – a Bruxelles è arrivata la doccia gelata dell’annuncio di Donald Trump: dazi al 30% dal 1° agosto.

Dazi, von der Leyen: “Vedrò Trump in Scozia domenica” - La presidente della Commissione Ue: «Discuteremo delle relazioni commerciali transatlantiche e di come possiamo mantenerle solide»

