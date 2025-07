Domani l’ultimo saluto al 16enne | Manuel non sapeva impennare

Si svolgeranno domani i funerali di Manuel Budini, il ragazzino di 16 anni deceduto martedì, in seguito alle gravi ferite riportate nel tragico incidente accaduto sabato scorso nell’area artigianale di Ponte Ospedaletto a Longiano, dove Manuel era in sella ad una moto e si è scontrato violentemente con una Bmw guidata da un ragazzo di 26 anni residente a Rimini. La funzione si terrà nella chiesa di Santa Maria Goretti, nel quartiere Madonnina di Cesenatico, alle 15. Il corteo funebre partirà alle 14 dalla camera mortuaria dell’ospedale Bufalini di Cesena. Nel frattempo sull’incidente accaduto in quel maledetto sabato sera, i carabinieri hanno ascoltato le testimonianze di tutti i ragazzi presenti, ai quali è stato subito chiesto di poter avere eventuali filmati e fotografie del sinistro, tuttavia sembra che non ce ne siano e gli unici filmati realizzati sul posto riguardano i momenti dopo lo schianto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Domani l’ultimo saluto al 16enne: "Manuel non sapeva impennare"

In questa notizia si parla di: manuel - saluto - 16enne - sapeva

Domani l’ultimo saluto al 16enne: Manuel non sapeva impennare.

Ultimo saluto al 16enne morto in riva al mare a Cagliari - Tanti ragazzi in chiesa, molti con la maglietta nera in segno di lutto, per l'ultimo saluto a Mariano Olla, lo studente di 16 anni trovato senza vita a dieci metri dalla riva nella spiaggetta sul ... Segnala ansa.it