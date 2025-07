Dolomiti accessi contingentati per evitare l' assalto dei turisti

La montagna presa d'assalto dai turisti, dai tiktoker e instagrammer, è il tema dell'estate, almeno sulle Dolomiti, patrimonio mondiale dell'Unesco. Proteste dei contadini, proprietari del prato o del bosco dove passa il sentiero, che hanno cercato di mettere il tornello per far pagare il ' pedaggio ' a chi entrava, e della popolazione, che vive quotidianamente l'assalto dei vacanzieri, fino agli addetti ai lavori, fino a mozioni per chiedere una regolamentazione sia negli accessi che per fasce orarie. Insomma, una situazione difficile, complicata, perché le vacanze in montagna da dopo la pandemia di coronavirus hanno avuto un boom di afflussi.

(? Rebecca Luisetto) È destinata a suscitare polemiche l'iniziativa di protesta contro l'overtourism (ossia il sovraffollamento turistico) di un contadino della Val Gardena, in Alto Adige, che ha installato un tornello a pagamento all'ingresso del sentiero che port Vai su Facebook

