Dodici arresti per traffico droga indagine partita dalle violente ritorsioni per i debiti VIDEO

E mergono altri dettagli dell'operazione “End to End” con l'esecuzione di 12 misure cautelari e un sequestro di beni per oltre un milione di euro tra Abruzzo, Lazio e Puglia per traffico di droga. Nel rispetto della presunzione d’innocenza, si precisa che le responsabilitĂ per i fatti contestati. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Droga, dodici arresti tra Puglia, Abruzzo e Lazio - Gli indagati avrebbero importato e smerciato ingenti quantitativi di stupefacenti ... Segnala rainews.it

Maxi operazione antidroga coinvolge Abruzzo, Lazio e Puglia con 12 arresti per traffico di stupefacenti - La Polizia di Stato, su ordine della Procura distrettuale antimafia di L’Aquila, ha arrestato 12 persone e sequestrato beni per oltre un milione in un’operazione antidroga tra Abruzzo, Lazio e Puglia. Si legge su gaeta.it