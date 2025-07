Django all' assalto della Fastnet Race per tenere vivo il sogno Admiral' s Cup

Il Team italiano che rappresenta lo Yacht Club Costa Smeralda è terzo nella generale, ma la mitica regata (in cui nel 1979 persero la vita 19 velisti) regala più punti delle altre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Django all'assalto della Fastnet Race per tenere vivo il sogno Admiral's Cup

In questa notizia si parla di: django - assalto - fastnet - race

Django all'assalto della Fastnet Race per tenere vivo il sogno Admiral's Cup.

Django all'assalto della Fastnet Race per tenere vivo il sogno Admiral's Cup - Il Team italiano che rappresenta lo Yacht Club Costa Smeralda è terzo nella generale, ma la mitica regata (in cui nel 1979 persero la vita 19 velisti) regala più punti delle altre ... Come scrive gazzetta.it