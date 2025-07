Dj Godzi morto a Ibiza tac e risonanza per chiarire il giallo Il padre | Michele doveva essere soccorso non ammanettato

La misteriosa morte del dj napoletano Godzi, all'anagrafe Michele Luca Noschese, potrebbe essere vicino alla svolta. Stanotte sono stati effettuati altri esami diagnostici sulla salma —una tac e una risonanza magnetica —a integrazione dell'autopsia eseguita nei giorni scorsi. I risultati di questi ultimi esami di stanotte dovrebbero fornire ulteriori elementi per fare chiarezza sulle cause del decesso del 35enne, deceduto domenica notte nella sua casa di Ibiza. Ufficialmente sarebbe morto per convulsioni e arresto cardiaco. Il re napoletano della techno. Muore a Ibiza dopo la festa: "Pestato dalla polizia" I nuovi esami commissionati dalla famiglia a una clinica privata verranno vagliati da un 'service internazionale', l'obiettivo è capire se il 35enne sia morto dopo essere stato ammanettato e picchiato dalla polizia intervenuta domenica durante una festa nella sua abitazione sulle colline che dominano l'isola.

