Dj Godzi morto a Ibiza la conferma delle nuove analisi | Nessuna violenza

Nessun segno di violenza. Le nuovi analisi chieste dalla famiglia di Michele Noschese, alias dj Godzi, morto a Ibiza, hanno confermato che l’uomo sarebbe deceduto per la “continua assunzione di droga”, come aveva detto in un comunicato la Guardia Civil. A sollecitare una Tac body e una Rmn body era stato il padre Giuseppe Noschese, ex primario del pronto soccorso del Cardarelli di Napoli, che aveva parlato di un primo esame autoptico “frettoloso”. L’uomo, insomma, non sarebbe stato malmenato dalla polizia come si era sospettato in un primo momento. Gli accertamenti sulle cause della sua morte vanno comunque avanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

