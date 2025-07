Dj Godzi l' autopsia esclude violenze | Continua assunzione di droga

Non ci sono novitĂ nel caso di Michele Noschese, il dj italiano morto a Ibiza in circostanze ancora sospette noto come Dj Godzi. A seguito della richiesta del padre, ex primario del pronto soccorso del Cardarelli, sono state eseguiti ulteriori accertamenti in particolare tac total body e risonanza magnetica ma non sono emersi segni di violenza sul corpo del dj. La causa, come si legge in un comunicato della Guardia Civil, sarebbe la " continua assunzione di droga ". Ma gli accertamenti comunque vanno avanti e anche le indagini per capire cosa sia potuto accadere, ma nel frattempo il Corriere della sera ha pubblicato un video registrato da alcuni testimoni sabato mattina in cui sarebbe stata ripresa un'aggressione presunta di Noschese ai danni di un anziano vicino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

