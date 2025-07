Dj Godzi confermata l’assenza di segni di violenza Spuntano le immagini dell’aggressione al vicino | Era pazzo forse un attacco psicotico – Il video

Le nuove analisi sul corpo di Michele Noschese, noto a Ibiza come dj Godzi, non si smuovono di un millimetro dalla interpretazione già fornita dalla prima autopsia: sul disc jockey napoletano non ci sarebbe alcun segno di violenza e la morte sarebbe stata causata dalla sua «continua assunzione di droga». I nuovi accertamenti erano richiesti dal padre della vittima Giuseppe Noschese, ex primario del pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli. Lui rimane dubbioso: «Non ho ancora dati sufficienti sulla refertazione», ha spiegato. «Da medico, posso dire che se Michele aveva le convulsioni doveva essere soccorso e non picchiato e ammanettato mani e piedi». 🔗 Leggi su Open.online