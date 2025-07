Diventa docente a 22 anni credo sia un record dice la docente che insegnerà violoncello E’ così importante avere docenti giovani?

A settembre Lavinia Golfarini, 22 anni, inizierĂ a insegnare violoncello in una scuola media della Liguria. Ha vinto un concorso nazionale che metteva in palio un’unica cattedra per questa disciplina. Quando ne parla, precisa subito: “Credo sia un record, lo vivo con grande umiltà ”. La sua storia l'ha raccontata Il Tirreno L'articolo Diventa docente a 22 anni, “credo sia un record” dice la docente che insegnerĂ violoncello”. E’ così importante avere docenti giovani? . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Da Baglioni a Dalla, addio a Teo Ciavarella: per anni fu docente di musica a Ferrara - Lutto nel mondo della musica. Si è spento all’età di 65 anni Teo Ciavarella, colonna portante del jazz in Italia, per anni è stato docente al Conservatorio Frescobaldi e alla Scuola di musica moderna dell’associazione Musicisti di Ferrara.

Chris Pelkey "risorge" con l'AI 3 anni dopo la morte per "perdonare" il suo assassino durante il processo: "Credo nel perdono di Dio", ma un docente: "E' davvero la volontà della vittima?" - VIDEO - "A Gabriel Horcasitas, l’uomo che mi ha sparato, è un peccato che ci siamo incontrati quel giorno in quelle circostanze.

Morta l'insegnante Paola Maisto, per 40 anni docente nelle scuole medie - Lutto a Pescara e non solo per la scomparsa di Paola Maisto in Marzovilla, per 40 anni insegnante nelle scuole medie del capoluogo adriatico, di CittĂ Sant'Angelo e di Spoltore.

La maturità è terminata ma la protesta degli studenti continua e assume forme diverse, più difficili da archiviare come incapacità di affrontare una prova e da cancellare con un tratto di penna nella riforma che arriverà . [...] Pietro Marconcini, 19 anni, dopo aver t Vai su Facebook

Il record di Lavinia, viene da Livorno la prof di 22 anni: è tra le “cattedre” più giovani d’Italia - A 22 anni la nostra Lavinia Golfarini passa dal banco alla cattedra in un baleno. Riporta msn.com

Scuola, 55 mila nuovi docenti per il 2025-26. Valditara: «Numero record». Ma non tutti i vincitori saranno «pronti» per settembre - La maggior parte sono vincitori dei due concorsi Pnrr, ma dove le graduatorie non sono state ancora pubblicate i posti devono comunque essere accantonati fino alla fine dell'anno. Scrive msn.com