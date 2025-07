Dittico d’opera ai Rozzi | Messa in scena travolgente

Dopo il debutto di ieri sera, torna in scena stasera alle 21.15 al Teatro dei Rozzi, la nuova produzione firmata dalla Chigiana per il Chigiana International Festival. "Un dittico d’opera ( Il Prigioniero - La Voix humaine ) sensazionale, una messa in scena straordinariamente coinvolgente". Così lo annuncia il direttore artistico, il maestro Nicola Sani. Un grande appuntamento, un momento molto atteso all’interno della programmazione del festival curato dall’accademia musicale senese, che conferma quella sua vocazione alle sinergie con le altre grandi istituzioni che ha fatto di Siena un centro di riferimento internazionale per la musica ‘colta’. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dittico d’opera ai Rozzi: "Messa in scena travolgente"

