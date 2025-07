Disservizio per lavoratori e vacanzieri | niente autobus lungo la Statale 89 da Mattinata a Vieste

Numerosi cittadini residenti nel Comune di Mattinata lamentano l’attuale assenza del servizio autobus sulla tratta Mattinata-Vieste lungo la Statale 89 Garganica e ne richiedono con urgenza la riattivazione. Il collegamento risulta essenziale non solo per i residenti privi di mezzi propri – in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it