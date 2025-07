Disordini e danneggiamenti durante la Notte bianca di Pontedera | daspo urbano per 4 persone

Proseguono le attivitĂ della Polizia di Stato finalizzate alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e al contrasto del fenomeno dell’immigrazione irregolare. Nello specifico, di recente, sono stati adottati provvedimenti finalizzati all’emissione del DASPO Urbano nei confronti di 4. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Assalto alla yogurteria, scatta il daspo urbano per due giovanissimi - Assaltarono la yogurteria di via Madonna del Prato, minacciarono il titolare e manifestarono atteggiamenti intimidatori: due giovanissimi trasformarono una tranquilla serata in un vero e proprio incubo.

Arezzo, minacciano il titolare con una bottiglia e devastano la yogurteria: scatta il Daspo urbano - Due giovani ad Arezzo colpiti da D.A.C.Ur. per minacce e disordini in una yogurteria. Misure per prevenire la mala movida.

Daspo urbano a due giovani aretini: vietato l’accesso ai locali della movida per due anni - Prosegue l’impegno della Polizia di Stato contro i fenomeni legati alla “mala movida”. Nella serata di ieri, il Questore di Arezzo ha firmato due provvedimenti di D.

Disordini e danneggiamenti durante la Notte bianca di Pontedera: daspo urbano per 4 persone; Scontri al corteo ProPalestina a Milano: 6 denunciati. Per loro Daspo urbano e foglio di via; Sicurezza, riparte in Senato l’iter del Ddl. Perché la maggioranza lo invoca dopo gli scontri di sabato.

Daspo urbano ai maranza: scatta la tolleranza zero - L’obiettivo è evitare atti vandalici sulle spiagge messi a segno dalle bande ... Si legge su msn.com

Ragazzina molestata. Scatta il Daspo urbano - la Nazione - Scatta il Daspo urbano Il ventottenne straniero era già stato preso e denunciato per violenza sessuale. Segnala lanazione.it