DISCOVERY TIENE STRETTO AMADEUS TRA ACCESS E PRIME TIME POI UN ANNO SABATICO?

Amadeus sta conducendo The Cage: Prendi e Scappa, il nuovo access prime time di Nove. La strategia è quella di cercare di intercettare più pubblico possibile durante l’estate, per poi arrivare con un ottimo bagaglio di pubblico a settembre, quando la tv sarà a pieno regime. Quali sono le sorti del conduttore di Ravenna? Affari Italiani spiega qual è la situazione. Amadeus pare che resterà ancora sul Nove per tutto l’autunno registrando ancora puntate di The Cage. Tornerà anche in prime time con un nuovissimo ciclo de La Corrida, programma che stiamo già ven in replica in queste settimane. Sempre l’informato Affari Italiani dice che Amadeus potrebbe prendersi un anno di pausa. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - DISCOVERY TIENE STRETTO AMADEUS TRA ACCESS E PRIME TIME. POI UN ANNO SABATICO?

THE CAGE PRENDI E SCAPPA: AMADEUS CON GIULIA SALEMI NELL’ACCESS DI NOVE - Da domenica 8 giugno, e a seguire dal lunedì al venerdì alle 20:30, Amadeus conduce nell’access prime time di Nove il nuovo game show The Cage – Prendi e Scappa.

«La Ruota della Fortuna non è fatta per l'access prime time, sarebbe meglio nel pomeriggio». Questa è l'opinione schietta di Gerry Scotti, che resta comunque al centro di una vera rivoluzione nei piani Mediaset per la prossima stagione.

