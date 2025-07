DISCOVERY TIENE STRETTO AMADEUS POI UN ANNO SABATICO?

Amadeus sta conducendo The Cage: Prendi e Scappa, il nuovo access prime time di Nove. La strategia è quella di cercare di intercettare più pubblico possibile durante l’estate, per poi arrivare con un ottimo bagaglio di pubblico a settembre, quando la tv sarà a pieno regime. Quali sono le sorti del conduttore di Ravenna? Affari Italiani spiega qual è la situazione. Amadeus pare che resterà ancora sul Nove per tutto l’autunno registrando ancora puntate di The Cage. Tornerà anche in prime time con un nuovissimo ciclo de La Corrida, programma che stiamo già ven in replica in queste settimane. Sempre l’informato Affari Italiani dice che Amadeus potrebbe prendersi un anno di pausa. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - DISCOVERY TIENE STRETTO AMADEUS, POI UN ANNO SABATICO?

In questa notizia si parla di: amadeus - discovery - tiene - stretto

