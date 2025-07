Disastro Hamilton nella Sprint La Ferrari si consola con Leclerc

Un venerdì da incubo per Lewis Hamilton e la sua Ferrari. Dopo l’ottimismo esternato giovedì l’ex campione del mondo incappa in una giornataccia e nelle prove della Sprint è eliminato addirittura dopo la Q1. Il suo sarĂ il diciottesimo tempo dopo un giro in cui ha commesso molti errori. Difficile capire se le nuove sospensioni che la Ferrari ha montato sulla SF-25 abbiano dato qualche vantaggio ai piloti delle Rosse. Charles Leclerc tutto sommato non se l’è passata male visto che partirĂ dalla seconda fila nella Sprint avendo ottenuto il quarto tempo alle spalle dell’ imprendibile Oscar Piastri sulla sempre piĂą veloce Mc Laren. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Disastro Hamilton nella Sprint. La Ferrari si consola con Leclerc

