Disastro del Concorde perché l'aereo supersonico cadde | i 121 secondi che hanno cambiato la storia

Il 25 luglio 2000, un Concorde dell'Air France diretto a New York precipitò poco dopo il decollo da Parigi, causando la morte di tutte le 109 persone a bordo e quattro a terra. Questo disastro, unito agli alti costi di gestione e alla successiva crisi del settore aereo dopo l'11 settembre, contribuĂŹ in modo decisivo al ritiro definitivo del leggendario aereo supersonico, segnando la fine di un'era. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Castel Ritaldi (Perugia), 2 maggio 2025 – Avrebbe evitato, con un ultima manovra disperata, che il suo aereo, un velivolo ultraleggero, finisse contro una cisterna del gas presente nel piazzale della ditta contro la quale si è andato a schiantare.

Con una decisione senza precedenti, l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) ha ufficialmente condannato la Federazione Russa per la violazione del diritto aereo internazionale in relazione all'abbattimento del volo MH17 della Malaysia Airlines.

Nel buio delle operazioni militari sul mare aperto, ogni manovra è una questione di equilibrio, addestramento e nervi saldi.

Al via i test per l’aereo supersonico della NASA: New York – Londra in tre ore e mezza - Il progetto QueSST segna una nuova era per i voli supersonici: i primi test di rullaggio puntano a un futuro di voli transatlantici più veloci e silenziosi ... Da fanpage.it