Disastro ambientale a Sassinoro il comitato RTT | impianto di compostaggio sotto accusa

Tempo di lettura: 4 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del Comitato Civico ‘Rispetto e Tutela del Territorio’. Un grave episodio di inquinamento sta mettendo in ginocchio il Parco Nazionale del Matese, configurando un disastro ambientale e un potenziale rischio sanitario di vasta portata e un danno ambientale irreversibile. Sotto la lente d’ingrandimento, e indicato come il maggiore indiziato, è l’impianto di compostaggio di Sassinoro, in provincia di Benevento. Il Comitato civico “Rispetto e Tutela del Territorio”, congiuntamente al “Fronte Sannita per al difesa della Montagna” denunciano una situazione insostenibile che ha già compromesso l’integrità ambientale, naturalistica e sanitaria di aree di inestimabile valore, minacciando risorse fondamentali come l’acqua potabile, l’ambiente e la biodiversità . 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Disastro ambientale a Sassinoro, il comitato RTT: “impianto di compostaggio sotto accusa”

In questa notizia si parla di: ambientale - disastro - comitato - sotto

