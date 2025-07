Disabilità il Ministro Locatelli | La vera rivoluzione parte dalla scuola spazi accessibili e accomodamenti ragionevoli per l’inclusione Solo così vinceremo bullismo e barriere culturali

Durante la sua partecipazione al Giffoni Film Festival, la Ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli ha posto in evidenza il ruolo strategico della scuola nell’opera di inclusione delle persone con disabilità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Al Campus una full immersion nell'inclusione. Presente la ministra per le Disabilità Locatelli - “La cura di avere cura”. Si intitola così la giornata di confronto, testimonianze e visione in programma venerdì 16 maggio, presso il Campus di Unibo di Rimini (aula Alberti 13), dove istituzioni, mondo accademico, enti del terzo settore, professionisti della salute e protagonisti dell’inclusione.

Bullismo, Locatelli: “Valorizzare potenzialità, non limiti delle persone con disabilità”, Frassinetti: “Docenti devono essere amici-psicologi per carpire pensieri insidiosi che tormentano i ragazzi” - Il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha inviato un videomessaggio alla Maratona Bullismo al Palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos, dove è stato presentato il primo rapporto dell'Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile.

Disabilità, dall’Inclusione al “Progetto di vita”. Locatelli: “E’ iniziata la sperimentazione”. In cosa consiste - Potremmo definirla una rifora che trasforma il concetto forse a volte un po' astratto, generale e collettivo dell'Inclusione in una declinazione personalizzata, soggettiva e fortemente concreta.

Oggi al convegno che ho promosso “Le sfide del mare nel XXI Secolo”, insieme alla Lega Navale Italiana. È stata un’occasione importante per fare il punto della situazione con ospiti di rilievo e approfondimenti, alla presenza del Ministro per le Disabilità Aless Vai su Facebook

