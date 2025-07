Diplomi falsi per scalare le graduatorie | chiusa l’indagine per 28 persone

Corsi mai frequentati, esperienze lavorative mai svolte, diplomi professionali fasulli. È questo lo scenario inquietante emerso da un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, che ha portato alla chiusura della fase preliminare e al. 🔗 Leggi su Casertanews.it

