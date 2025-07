Dimezzare il Parco dell’Adamello la proposta della Lega rischia di essere approvata | Danno enorme

La proposta suonava così incredibile da sembrare una boutade. PiĂą una sparata alla ricerca di consenso elettorale – in una terra che da qualche anno ha scelto, spesso, Fratelli d’Italia – che un piano da mettere nero su bianco. Eppure, a sorpresa, l’idea della Lega di dimezzare l’estensione del Parco regionale dell’Adamello arriverĂ , lunedì prossimo, sul tavolo della ComunitĂ montana della Valle Camonica. E il documento verrĂ messo ai voti. Ma non solo, perchĂ© i sindaci hanno giĂ elaborato una specie di relazione in cui chiedono alla Regione Lombardia di accettare – e approvare – la riperimetrazione del Parco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

