Dimaro in 5.500 con la coppa dello scudetto Conte | Un dovere rendervi orgogliosi

Gran festa per gli azzurri sul palco di Dimaro: ovazione per De Bruyne. Conte, Oriali, McTominay e Lukaku i piĂą applauditi. La dedica di Di Lorenzo al piccolo Daniele. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dimaro, in 5.500 con la coppa dello scudetto. Conte: "Un dovere rendervi orgogliosi"

In questa notizia si parla di: dimaro - conte - coppa - scudetto

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club - Il countdown è iniziato. Victor Osimhen e il Napoli si trovano a un bivio che potrebbe ridefinire completamente la prossima stagione azzurra.

Osimhen e il retroscena con Antonio Conte a Dimaro: “Mi alleno finché non trovo un’altra squadra” - Nelle ultime settimane si sta parlando anche della possibilità di rivedere in maglia azzurra Victor Osimhen.

Napoli ed il possibile ritorno di Coli Saco: Conte lo valuterà nel ritiro a Dimaro? - Coli Saco, di proprietà del Napoli, ha dimostrato con la maglia dell’Ancora nella passata stagione tutte le sue potenzialità .

A tutto Conte: l’allenatore campione d’Italia presenta la nuova stagione dal ritiro di Dimaro e lancia la sfida alle big che puntano allo scudetto, il Napoli può fare il bis? “Amma faticà again, così aggiungiamo anche qualcosa di inglese a livello europeo. Vai su Facebook

Dimaro, in 5.500 con la coppa dello scudetto. Conte: Un dovere rendervi orgogliosi; Il Napoli a Dimaro, la presentazione della squadra. Conte: «Avremo sempre senso d'appartenenza»; Ritiro Napoli, a Dimaro la coppa dello Scudetto 2025! I tifosi potranno vederla da vicino, ecco dove.

Dimaro, in 5.500 con la coppa dello scudetto. Conte: "Un dovere rendervi orgogliosi" - Gran festa per gli azzurri sul palco di Dimaro: ovazione per De Bruyne. Secondo gazzetta.it

Napoli 'invade' Dimaro per Conte, Di Lorenzo e la coppa dello Scudetto! Delirio in Trentino | FOTOGALLERY CN24 - E bagno di folla enorme nell'area eventi del ritiro di Dimaro Folgarida con i tifosi che hanno p ... Segnala msn.com