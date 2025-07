"> DIMARO FOLGARIDA – Un diluvio vero, puntuale e implacabile, si è abbattuto sul Napoli proprio all’ora dell’attesissima presentazione dello staff tecnico guidato da Antonio Conte. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la pioggia battente delle 20:30 ha ridotto il pubblico e innescato qualche malumore, anche per un disguido sull’orario chiarito solo in seguito dal responsabile della comunicazione, Nicola Lombardo. Ma è bastato che Conte prendesse il microfono per ribaltare l’atmosfera. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Diluvia su Dimaro, ma Conte accende il Napoli: «Lavoro, umiltà e appartenenza. Il resto sono tutte cazzate»