Difficile lavorare con un dittatore | Tsitsipas si separa male da Ivanisevic Nell’angolo del greco tornerà il papà

"È molto difficile lavorare con dittatori e persone che parlano male di te". Ha esordito così Stefanos Tsitsipas alla testata Sports Dna parlando dell'ormai ex allenatore Goran Ivanisevic. Una storia tennistica – quella tra i due citati – terminata ieri, 24 luglio, dopo soli due mesi. Il tempo di tre partite (con due sconfitte), dichiarazioni al veleno e una separazione alla fine tutt'altro che pacifica. Ad annunciarlo è stato proprio Stefanos Tsitsipas. Prima una storia Instagram diplomatica: "Lavorare con Goran Ivanisevic è stata un'esperienza breve ma intensa, un capitolo davvero prezioso della mia carriera.

