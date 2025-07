Difesa Sempio | ' Non temiamo le consulenze di parte'

"Siamo giunti a conoscenza del deposito della consulenza da parte della difesa Stasi, ancora una volta dai media. Nessun timore, è una consulenza di parte che ha il medesimo valore della nostra stessa consulenza. Niente è stato accertato. Siamo fiduciosi che la verità su Andrea Sempio verrà a galla, prima o poi". È il commento dell'avvocata Angela Taccia in relazione alle conclusioni della consulenza della difesa Stasi sull' impronta 33. Dalle relazioni dei consulenti dei difensori di Sempio risulta che quella traccia palmare non è attribuibile a lui e che non c'è presenza di sangue. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Difesa Sempio: 'Non temiamo le consulenze di parte'

Omicidio di Chiara Poggi, la difesa di Andrea Sempio: «Nessun riferimento al caso di Garlasco nei suoi diari» - Negli appunti e nei diari sequestrati ieri ad Andrea Sempio, indagato nelle nuove indagini sull' omicidio di Chiara Poggi del 2007, «non c'è assolutamente alcun riferimento al caso di Garlasco, nulla di nulla», ma evidentemente quelle carte sono state prese «per tracciare un suo profilo psicologico, o almeno così abbiamo capito».

La difesa di Sempio, la verità di Stasi e il fratello di Chiara: le carte coperte dei pm e la manovra a tenaglia per far crollare il muro di silenzi - Garlasco (Pavia) – Non solo l’indagato Andrea Sempi o, ma anche il già condannato Alberto Stasi. Sono stati entrambi convocati in Procura a Pavia martedì, per essere interrogati nell’ambito della riaperta indagine sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007.

Garlasco, Andrea Sempio assente all’interrogatorio: perché la difesa cita l’articolo 375 del cpp? - Non finiscono i colpi di scena nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Oggi c’è stato un doppio interrogatorio che ha coinvolto Alberto Stasi, condannato per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, nell’agosto del 2007, e il fratello della vittima Marco.

