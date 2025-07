Difesa europea programma FCAS | Francia e Germania risolveranno le divergenze entro fine anno

Boris Pistorius per la Germania e Sébastien Lecornu per la Francia hanno ribadito il sostegno dei rispettivi governi al programma per il caccia da combattimento del futuro da tempo al centro dell’attenzione per i ripetuti contrasti tra i principali partner industriali, in particolare tra Airbus Defence (Germania) e Dassault Aviation (Francia), come ammesso recentemente anche dal cancelliere tedesco Merz “Vogliamo chiarire la situazione del FCAS entro la fine dell’anno. Dovremo affrontare gli ostacoli”, ha dichiarato Pistorius. Lecornu ha affermato che il programma FCAS si sta avvicinando a “un momento della verità ”, poiché lo sviluppo si sta orientando verso la costruzione di un prototipo della caccia, “e ovviamente ci sono molte questioni da chiarire”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Difesa europea, programma FCAS: Francia e Germania risolveranno le divergenze entro fine anno

In questa notizia si parla di: francia - germania - programma - difesa

Macron, Del Debbio a valanga: "Fuori come un bambinetto, ora asse Francia-Germania" - La Germania, col brivido, ha il suo nuovo cancelliere, il decimo della sua storia. “Che giornata”: Friedrich Merz non ha avuto altre parole a margine del verdetto per descrivere quanto appena vissuto.

Nucleare, a Roma prossimi colloqui Iran-Francia-Germania-Regno Unito - Si terranno a Roma venerdì prossimo i colloqui sul nucleare iraniano, preceduto da un incontro tra gli inviati di Teheran ed i rappresentanti di Francia, Germania e Regno Unito.

La Francia punta a una nuova intesa energetica con la Germania di Merz - La Francia considera l’incontro di oggi tra il presidente Emmanuel Macron e il nuovo cancelliere tedesco Friedrich Merz come un’opportunità per “voltare pagina” rispetto ai precedenti dissensi sull’energia nucleare e sulla neutralità tecnologica.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso mercoledì l’esistenza di problemi con la Francia riguardo al progetto congiunto del caccia europeo di nuova generazione FCAS (Future Combat Air System), ma si è detto fiducioso che il programma resti nece Vai su Facebook

Germania e Francia promettono di risolvere le divergenze sul programma FCAS entro fine anno; Berlino pronta a far felice Washington con ulteriori F-35?; È stato siglato l’accordo per la creazione del soggetto industriale del programma franco-tedesco MGCS.

Difesa europea, programma FCAS: Francia e Germania risolveranno le divergenze entro fine anno - Boris Pistorius per la Germania e Sébastien Lecornu per la Francia hanno ribadito il sostegno dei rispettivi governi al programma per il caccia da combattimento ... Riporta msn.com

Scontro Francia-Germania sul caccia SCAF: perché il progetto è a rischio - Il progetto congiunto di Francia, Germania e Spagna, è bloccato da tensioni interne. Secondo msn.com