Dichiarazione dei redditi 2024 conservazione digitale scontrini e fatture per spese sanitarie | le novità

Novità in vista della dichiarazione dei redditi 2024 sulla conservazione digitale degli scontrini e delle fatture relative alle spese sanitarie da portare in detrazione. Nuova regolamentazione sulla conservazione digitale delle spese sanitarie ai fini della Dichiarazione dei Redditi Non sarà infatti più necessario conservare fisicamente gli scontrini per le spese sanitarie. Tutto è ora memorizzato . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

