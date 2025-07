Di Francesco | Lecce c' è una storia da riaprire Arrivo da due ko ma so lavorare con i giovani

Dopo Frosinone e Venezia il ritorno nel Salento dopo 14 anni: "Qui trovo un ds competente come Corvino. Sto studiando Banda, Pierret lo vedo regista. Camarda? Deve attaccare di più la porta".

