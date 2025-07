Di Francesco da ex Roma a Lecce | Ho fatto scelte sbagliate e le ho pagate

Squadre al lavoro nei rispettivi ritiri estivi per prepararsi ad un campionato ormai distante poco meno di un mese. Roma ieri al secondo test su campo contro l’UniPomezia, che ha visto un Ferguson subito pronto a fare concorrenza a Dovbyk, ma in giro per l’Italia tutti spingono sull’acceleratore per mettere benzina nella gambe e mettere a punto le nuove idee tattiche. In Puglia, dopo la terza salvezza consecutiva, il Lecce è ripartito da Eusebio Di Francesco, vecchia conoscenza giallorossa reduce invece dalla seconda retrocessione in due anni (Frosinone e Venezia). In un intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, il tecnico abruzzese ha ripercorso alcune tappe della sua carriere, molte delle quali sono legate inevitabilmente ai colori giallorossi: “Con Corvino (ds Lecce, ndr) ci conosciamo da tempo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Di Francesco, da ex Roma a Lecce: “Ho fatto scelte sbagliate e le ho pagate”

Krstovic verso Roma: si rinnova la maledizione targata Di Francesco - Per la Roma è tempo di entrate. Dopo la cessione di Abraham e le voci sul possibile addio di Eldor Shomurodov, i giallorossi hanno bisogno di nuovi volti per il reparto offensivo.

Dopo le avventure con Frosinone e Venezia, Di Francesco ripartirĂ dal Lecce Annuncio ufficiale del club salentino, che dĂ nuovamente il benvenuto al tecnico ex Roma. Al Via del Mare giĂ un'esperienza nel 2011-2012 Vai su Facebook

LECCE - La carriera di Di Francesco: picchi con Pescara, Roma e Sassuolo, poi diverse avventure sfortunate; Eusebio Di Francesco al Lecce: nel 2011 si discuteva del Filobus e si sognava la salvezza. C'erano Danza Kudur; Di Francesco è il nuovo allenatore del Lecce: è ufficiale, contratto e staff tecnico del sostituto di Giampaolo.

Di Francesco: “Io aziendalista? Non significa che non mi sia mai ribellato” - Noi allenatori lavoriamo per la società e se io ho qualcosa da dire lo dico ai dirigenti, non in pubblico" ... Lo riporta msn.com

LA GAZZETTA | Di Francesco: “Aziendalista? Non è vero che non mi sia mai ribellato” - Il tecnico abruzzese torna a Lecce dopo l’avventura, con retrocessione all’ultima giornata, al Venezia. Riporta msn.com