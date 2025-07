Dexter resurrection episodio 4 | innovazione e nostalgia nei migliori momenti di sempre

La quarta puntata di Dexter: Resurrection intitolata “Call Me Red” rappresenta uno dei momenti più attesi e significativi dell’intera serie. In questa fase, il protagonista si confronta con un contesto ricco di tensione, nostalgia e personaggi memorabili, tra cui alcuni ospiti speciali che contribuiscono a rendere l’episodio uno dei migliori nella storia del franchise. dexter alla festa dei serial killer e la collezione di leon prater. la nostalgia dietro la collezione di serial killer di leon prater. Durante il suo tour nel santuario delle uccisioni di Prater, Dexter rivive emozioni forti legate al passato grazie alla sua riunione con le blood slides, i trofei che conservava in passato. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

