Detenzione illegale di armi e munizioni | 37enne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno tratto in arresto un 37enne del luogo, ritenuto responsabile del reato di “Detenzione illegale di armi e munizioni”. L’attivitĂ si inserisce nell’ambito di una piĂą ampia e articolata azione di contrasto alla criminalitĂ , predisposta dal Comando. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

