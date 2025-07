Deportare venti migranti in Albania è costato 114mila euro al giorno

Centoquattordicimila euro spesi ogni giorno per detenere venti persone tra metà ottobre e fine dicembre 2024. È il bilancio economico della prima fase del progetto Albania, quella sui richiedenti asilo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Deportare venti migranti in Albania è costato 114mila euro al giorno

Deportare venti migranti in Albania è costato 114mila euro al giorno; Edizione del 25 luglio 2025; Tutti i problemi del primo trasferimento di migranti in Albania.

Migranti, ogni posto nei centri in Albania è costato più di 150mila euro: quanto ha speso il governo - I 400 posti nel Cpr di Gjader, in Albania, sono costati più di 150mila euro l'uno, quando una struttura simile in Italia aveva richiesto circa 20mila euro a posto. Segnala fanpage.it

Albania, i Centri di Permanenza per i Rimpatri costano 114 mila euro ogni giorno - I nuovi dati inediti dei 14 centri detentivi attivi in Italia e in Albania diffusi da ActionAid e l’Università di Bari. Come scrive repubblica.it