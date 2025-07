Denunciato 45enne per aggressione ad autista Air Campania La vittima | Ho visto una donna in difficoltà

Avellino – Un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine e assistito dall’avvocato Claudio Frongillo, è stato fermato e denunciato ieri pomeriggio dalla Polizia di Stato in via Fariello, ad Avellino, dopo aver aggredito un autista dell’Air Campania.L’episodio è avvenuto al culmine di una. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: denunciato - autista - campania - 45enne

Sale sul bus e pesta l'autista: fermato e denunciato. I sindacati e l'azienda: "Vergognoso" - Colpito in pieno volto e sulla testa. Tre punti di sutura, corsa in pronto soccorso e intervento della polizia sul posto.

Uccisa dalla ruspa in spiaggia, autista denunciato per omicidio colposo: l'inquietante precedente - Dopo l'identificazione formale, è stato rilasciato senza provvedimenti pre-cautelari, ma con la sola denuncia a piede libero per omicidio colposo, il 54enne cesenate alla guida della ruspa che sabato mattina ha travolto e ucciso una turista vicentina, la 66enne Elisa Spadavecchia, sulla spiaggia.

Cervia, uccisa da ruspa in spiaggia: denunciato e rilasciato autista. Aveva precedenti - È stato identificato e denunciato a piede libero per omicidio colposo il 54enne alla guida della ruspa che sabato mattina ha travolto e ucciso sulla spiaggia di Pinarella di Cervia Elisa Spadavecchia, 66 anni, turista vicentina.

Denunciato 45enne per aggressione ad autista Air Campania. La vittima: «Ho visto una donna in difficoltà »; Autista Air picchiato per aver difeso una donna, denunciato aggressore –; Autista aggredito mentre difende una donna: la condanna di AIR Campania.

Bloccato e denunciato il 45enne che ha aggredito l’autista dell’Air - I poliziotti della Squadra Volante della Questura di Avellino, nel pomeriggio di ieri, sono prontamente intervenuti in via Fariello, dove hanno bloccato e denunciato un 45 enne, con precedenti di poli ... Si legge su irpinianews.it

Autista di bus aggredito nel cuore di Napoli, la denuncia: "Colpito al volto con diversi pugni" - Tpl Campania un autista della linea 03 di Air Campania che da Napoli arriva a Caserta ... Secondo napolitoday.it